Раскрыта судьба женщины, рожденной от группового изнасилования

Поиски уроженки Западно-Казахстанской области, много лет назад удочеренной парой из США, благополучно завершились, рассказала глава казахстанского фонда «Не молчи» Динара Смаилова. Об этом пишет «СтарХит».

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По данным портала, в 1994 году четверо взрослых мужчин изнасиловали 17-летнюю сельчанку Наталью Колымбетову. Через некоторое время выяснилось, что она забеременела от насильников.

Молоденькая девушка, не желая выслушивать оскорбления и проклятья от родственников, собралась, уехала в Уральск, поступила в колледж. В положенный срок родила, в связи со сложными обстоятельствами, отдала ребенка в Дом малютки.

Три года навещала дочку, затем уехала в Алма-Ату, поступила в вуз, надеялась получить образование, найти работу, забрать малышку.

Надежды сбылись лишь отчасти — вуз закончила, работу нашла, а ребенка вернуть не смогла — девочку удочерила семейная пара из одной из западных стран и забрала с собой.

На протяжении 30 лет женщина искала дочь, через фонды, соцсети, обществеников. Ей удалось узнать, что девочку назвали Анжелика-Николь Боук, что она проживает в США.

«Друзья, привет. Дочь Наташи предположительно нашли. Предположительно. Мы не спим уже несколько ночей, ориентируясь на американское время. Мы сразу направили официальное письмо от общественного фонда, от нашего юридического лица», — пояснила Смаилова.

Общественница подчеркнула, что послание очень бережное, деликатное, что обусловлено специфичностью истории, ее особыми подтекстами.

Наталья отметила, в свою очередь, что не желает рушить чужую жизнь, забирать дочку. Она пояснила, что просто желает узнать, как сложилась ее жизнь, хочет рассказать ей о том, что всегда любила ее, вынужденно оставила ее в заведении.

Ранее сообщалось, что полиция Западно-Казахстанской области начала расследование после того, как казахстанка опубликовала в соцсетях несколько роликов, в которых рассказала о своей печальной истории.