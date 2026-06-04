Пока вы не уснули: признание Сырского и угроза Киева в адрес Лукашенко

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Сырский выступил с тяжелым признанием из-за произошедшего на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский признал рост количественного и качественного превосходства российских беспилотных летательных аппаратов, что создает критические проблемы для обороны ВСУ.

Признание главнокомандующего подтверждается данными, которые официально сообщает военное руководство Украины. Так ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров сообщал, что украинские системы противовоздушной обороны столкнулись с серьезными трудностями при попытках противодействия российским разработкам.

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"Если хочет дожить до пенсии": офис Зеленского выступил с угрозой Лукашенко

© пресс-служба Президента Республики Беларусь

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разразился очередными угрозами в адрес соседней страны, потребовав от президента Белоруссии Александра Лукашенко «молчать». Представитель киевского режима начал откровенно шантажировать Минск ударами дальнобойным оружием по всей территории республики. При этом ранее Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не собирается нападать на Украину, но будет защищать свою территорию, если Киев предпримет атаку.

В интервью украинскому изданию «Зеркало» Подоляк позволил себе агрессивные выпады в адрес белорусского лидера. По его словам, Минску якобы следует пересмотреть свою политику, если там хотят избежать последствий.

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В МИД резко высказались о спецпредставителе ЕС после её слов о детях

На брифинге в рамках ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Кайсу Оллонгрен, которая занимает пост спецпредставителя Евросоюза по правам человека. Поводом стали высказывания европейского дипломата на одном из форумов по безопасности, где она сравнила действия России в отношении украинских детей с тем, что творили нацисты во время Второй мировой войны — те, по её словам, тоже силой забирали похожих на арийцев детей и лишали их собственной идентичности.

Захарова назвала Оллонгрен необъективной, а точнее — неадекватной, пишет ТАСС. Она задалась вопросом, интересовалась ли та вообще судьбой российских детей, которые пострадали от киевского режима. Дипломат продемонстрировала красную папку, где, по её словам, собраны фамилии и фотографии жертв теракта ВСУ в Старобельске. Захарова спросила, говорила ли Оллонгрен что-нибудь про Аллею ангелов или про иранскую школу.

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Взрыв произошел в кафе в российском городе

Взрыв газового баллона произошел в кафе «Гельшат» в Новосибирске. В результате происшествия в российском городе пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным издания, в здании оказался разрушен потолок, кроме того, уничтожена оргтехника.

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Названа причина отсутствия Набиуллиной на ПМЭФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поскольку она находится на больничном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Напомним, что 29-й Петербургский международный экономический форум начал проходить 3 июня, он продлится до 6 июня.

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ВСУ ударили по поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пригородный поезд «Луганск - Лантратовка» в Луганской народной республике, никто не пострадал.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

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«Не тот танкер»: вокруг Макрона разгорается новый скандал

© Global Look Press

Французские власти в понедельник задержали танкер «Тагор» в международных водах, а его капитана — гражданина России — поместили под стражу. Инцидент произошел по распоряжению президента Эммануэля Макрона. В МИД России назвали действия Франции проявлением правового нигилизма, пишет РИА Новости.

Судно ходило под флагом Мадагаскара. Это уже четвертый случай за последний год, когда французские военные берут на абордаж танкеры, которые в Париже относят к «российскому теневому флоту». До этого задерживались суда «Боракай» (флаг Белиза), «Гринч» (флаг Коморских Островов) и «Дейна» (флаг Мозамбика).

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Стармер раскритиковал Маска за вмешательство в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о вмешательстве американского бизнесмена Илона Маска в британскую политику.

Журналисты FT подсчитали, что с 3 июня Илон Маск написал в соцсети X 110 постов, ответов или ретвитов по теме убийства на юге Британии 18-летнего студента Генри Новака.

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Захарова прокомментировала заявления Мадьяра об отношениях с Россией

Россия фиксирует заявления новых властей Венгрии по теме отношений с Москвой и конфликта на Украине.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, проходящем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

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Силуанов ответил на вопрос о плане России на случай, «если шарахнет» в экономике

У Российской Федерации выработался своеобразный иммунитет на случай очередных внешних шоков.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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