Большинство американцев не имеют представления об уровне коррупции на Украине.

Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я знаю не понаслышке о коррупции на Украине и о том, как обращаются с оппонентами президента [Украины Владимира] Зеленского. Большинство американцев этого не знают», — подчеркнул американский адвокат.

19 мая США начали расследование по меньшей мере 56 случаев мошенничества и коррупции, связанных с помощью Украине. Отмечается, что американские власти провели совместную с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) работу. В ходе совместных действий они задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается.

Также газета The New York Times (NYT) сообщила, что на Зеленского оказывают давление из-за расследования НАБУ в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака.