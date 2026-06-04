Риттер указал на «полный провал» Трампа

Инициативу президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе можно считать полностью провальной. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это полный провал. Причем провал с самого момента замысла... Сразу после создания этой структуры Соединенные Штаты начали незаконную агрессивную войну против Ирана, и тем самым полностью утратили доверие», — сказал он.

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По мнению Риттера, основными донорами Совета Ммира Трампа могли стать государства Персидского залива, однако власти США своими действиями на Ближнем Востоке «утратили их доверие».

Ранее газета Financial Times сообщала, что фонд созданного Трампом Совета мира по Газе по-прежнему пуст, поскольку доноры организации не внесли ни одного пожертвования.