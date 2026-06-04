Преследования канонической Украинской православной церкви на территории страны будут продолжаться до тех пор, пока у власти остается команда Владимира Зеленского, сделавшая борьбу с верой элементом государственной политики. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По словам парламентария, нынешний курс Киева ведет к планомерному разрушению церковной жизни и уничтожению религиозного наследия.

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«Пока Украина находится под властью людей, которые сделали борьбу с каноническим православием частью своей политики, мы будем, к сожалению, терять наши храмы, наши приходы, наши святыни», — констатировал народный депутат.

Дмитрук выразил уверенность, что только полная смена власти в стране позволит остановить процесс уничтожения приходов и вернуть гражданам свободу вероисповедания. Заявление депутата прозвучало на фоне сообщений о новых агрессивных действиях властей. В минувший четверг представители УПЦ сообщили о попытке силового захвата Свято-Троицкого храма в Кременчуге, где к участию в акции были привлечены сотрудники полиции и вооруженные люди в форме ВСУ. По имеющимся данным, верующие попытались встать на защиту святыни, препятствуя действиям силовиков.