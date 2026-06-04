Запрет на удары и «ловушка войны»: зарубежные СМИ о ситуации на Ближнем Востоке

Палата представителей США приняла резолюцию, запрещающую президенту Дональду Трампу наносить удары по Ирану, и голосование показало растущее недовольство республиканцев действиями американской администрации на Ближнем Востоке. Что об этом пишут зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. Тегеран ответил атаками по американским военным базам и перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений.

В апреле Вашингтон и Тегеран заявили о введении режима прекращения огня и начале переговоров. Президент США Дональд Трамп и другие официальные лица практически ежедневно делали заявления о том, что соглашение будет подписано в ближайшее время, однако этого пока так и не произошло.

При этом Палата представителей США проголосовала за резолюцию, запрещающую Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану. Документ поддержали 215 законодателей, «против» выступили 208. Это стало первым случаем, когда подобная мера была одобрена Палатой представителей или Сенатом в ходе окончательного голосования, отмечает The Washington Post.

«Мы оказались в ловушке войны, которая не закончится, потому что ее начал некомпетентный президент, думая только о собственном эго и не подготовившись к последствиям», - заявил конгрессмен-демократ Грегори У. Микс.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации является дипломатия, а «не новые бомбардировки или новые угрозы».

Такие итоги голосования в Палате представителей стали возможны из-за перехода на сторону демократов республиканцев Томаса Мэсси, Брайана Фитцпатрика, Тома Барретта и Уоррена Дэвидсона, отмечает CNN.

Мэсси, который долгое время критиковал Трампа за ведение войны в Иране, отметил, что американцы устали от политики главы государства.

«Они устали от бензина стоимостью 5 долларов за галлон и дизельного топлива стоимостью 6 долларов за галлон, а также от того, что не могут позволить себе внести удобрения на поля в Кентукки», - цитирует телекомпания слова конгрессмена.

Журналисты обратили внимание на то, что это голосование говорит о «растущей готовности некоторых членов президентской партии оказывать на него давление, чтобы он прекратил конфликт».

Ранее Трамп заставил республиканцев принять закон о снижении налогов и сокращении системы социальной защиты в стране. Однако сейчас ситуация меняется и президентская партия в свою очередь начинает испытывать на прочность власть главы Белого дома, пишет The New York Times.

Голосование в Палате представителей по поводу войны с Ираном произошло вслед за еще одним громким провалом: бунтом республиканцев против фонда в размере $1,8 млрд, предназначенного для поощрения сторонников Трампа, заявляющих о политических преследованиях со стороны демократов, отмечает газета.

«Многие сенаторы-республиканцы также дали понять, что не будут продвигать планы по финансированию иммиграционной политики Трампа, если не будет решена ситуация с фондом», - говорится в статье.

Также ряд республиканцев не устраивает и то, что Трамп назначил Билла Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки. А сенатор от Северной Каролины Том Тиллис высказал мнение, что «президенту дают такие советы, как будто в ноябре не будет выборов», пишет газета.

При этом на фоне попыток Трампа положить конец войне с Ираном Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, пишет The Guardian.

По данным газеты, перемирие между Израилем и Ливаном, заключенное при посредничестве США, будет зависеть от полного прекращения огня со стороны поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла» и эвакуации всех ее военных из района к югу от реки Литани. Стороны также договорились о создании «пилотных зон», в которых ливанские вооруженные силы «возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив присутствие всех негосударственных субъектов».

«Таким образом США пытаются преодолеть одно из самых серьезных препятствий на пути к заключению более масштабного соглашения о прекращении войны с Ираном», - говорится в публикации.

Ранее аналитики обратили внимание на то, что рост цен на бензин и стремительное исчерпание коммерческих резервов нефти бьют по рейтингам Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс. Вашингтону критически важно завершить кризис до празднования 250-летия независимости и старта чемпионата мира по футболу, и иранская сторона это прекрасно понимает. При этом и экономика самого Ирана из-за инфляции и дефицита бюджета также истощена и остро нуждается в передышке.