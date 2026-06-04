В Германии резко раскритиковали идею вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не отвечает интересам Берлина.
Об этом написала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель в социальной сети X.
По словам Вайдель, это было бы дорого и обязало бы ЕС оказывать военную помощь, создавая «неисчислимый риск для безопасности».
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает объединение рассмотреть этот вопрос, поскольку Берлин пытается вдохнуть новую жизнь в процесс его расширения.