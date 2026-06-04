136-летняя женщина скончалась в Азербайджане

На 137-м году жизни скончалась Тамам Азизова — старейшая жительница Азербайджана. Она родилась в 1890 году и ушла из жизни в больнице Ленкоранского района на юге страны. Об этом пишет агентство АзерТадж.

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Азизова рано овдовела и одна подняла четверых детей. Последние дни она провела под наблюдением врачей.

По официальным данным, сегодня в Азербайджане живут более 1,4 тысячи человек, перешагнувших столетний рубеж. Основная их часть сосредоточена в южных и северо-западных районах. Учёные объясняют это генетикой, мягким климатом, питанием натуральными продуктами и подвижным образом жизни.

При этом по официальным данным, дольше всех на планете прожила француженка Жанна Луиза Кальман — 122 года и 164 дня. Её возраст занесён в Книгу рекордов Гиннесса, подтвержден документами и признан Международной группой по геронтологическим исследованиям. Кальман умерла в 1997 году. Хотя недавно в Таиланде нашли 126-летнюю женщину с официальными документами.