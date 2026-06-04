Политолог Дмитрий Родионов считает, что рекордный рост уровня бедности в Германии, масштабные оборонные заказы и подготовка к потенциальному конфликту с Россией - это взаимосвязанные элементы единого процесса, толкающего Берлин к катастрофе. Об этом он рассказал в своей статье для портала Life.

По мнению политолога, стремительный отказ от прежнего прагматизма в пользу логики военного времени свидетельствует, что власти Германии целенаправленно настраивают государственную систему и общество на неизбежный вооруженный конфликт.

В Минобороны Германии называют 2029 год в качестве даты начала возможного конфликта с Россией. Именно к этому сроку, по заявлению генерального инспектора Бундесвера Карла-Хайнца Бройера, немецкая армия должна быть готова к столкновению. Родионов указал, что никаких весомых аргументов или конкретных расчетов военное руководство Германии не приводит.

Политолог отметил, что для современной Европы мифическая «российская угроза» превратилась в догму, не требующую рациональных доказательств. По его мнению, все действия Берлина - от отказа от доступных российских энергоносителей до поставок оружия Украине - укладываются в парадигму подготовки к реваншу.

Ради этой цели власти готовы жертвовать благополучием собственных граждан, считает Родионов. В то время как аналитики зафиксировали исторический максимум уровня бедности, охватившей более 16 процентов населения страны, доходы оборонного концерна Rheinmetall выросли в 14 раз.

Автомобильные гиганты Германии один за другим заявляют о готовности перепрофилировать свои заводы под нужды военно-промышленного комплекса. Политолог указал, что автоконцерны упоминают свой опыт времен Второй мировой войны, когда они зарабатывали на производстве авиадвигателей и запчастей для нацистской армии.

По мнению Родионова, чтобы заставить граждан благополучной страны мириться с лишениями, в Германии запустили масштабную пропагандистскую кампанию. Сначала людей призывали «немного потерпеть» ради помощи Украине, а теперь в общественное сознание внедряются тезисы против России, отметил он. Политолог заявил, что современная риторика немецких политиков начинает напоминать лозунги нацистов.