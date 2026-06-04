Буйвол-Трамп оказался в центре громкого скандала

Редкий буйвол-альбинос по кличке Дональд Трамп оказался в центре скандала после переезда в национальный зоопарк Дакки, сообщает Associated Press.

© Suvra Kanti Das/ZUMA/TACC

Из вольера убрали табличку с именем животного, а один из кураторов зоопарка лишился работы. Изначально буйвола планировали использовать в ритуальном обряде во время мусульманского праздника Курбан-байрам, но позже животное выкупили и передали в зоопарк. Прозвище Дональд Трамп буйвол получил из-за внешнего сходства с американским президентом — у него на голове золотистая шерсть, напоминающая прическу Трампа.

Возле вольера установили табличку с надписью «Дональд Трамп», но после обсуждений в соцсетях ее убрали. Часть пользователей сочла неуместным называть животное именем мирового политика. Официальные причины увольнения куратора не раскрываются.

Такие животные, как буйвол-альбинос, — большая редкость, поэтому они оказываются в центре внимания. Эта история вызвала общественный резонанс не только в Бангладеш, но и во всем мире.