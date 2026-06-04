Провал Германии на выборах в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций говорит об изоляции страны на международной арене, которая будет усиливаться. Такое мнение высказал News.ru немецкий политолог Александр Рар.

Для получения места в Совете безопасности Германии нужно было получить большинство в две трети голосов (127), но она смогла набрать только 104 голоса. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в том, что Германию впервые не избрали непостоянным членом СБ ООН. По его мнению, это произошло из-за того, что его страна поддерживает Украину.

Немецкий политолог Александр Рар назвал провал Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН «существенным ударом» по престижу страны и по немецкой дипломатии.

«ФРГ выступала и выступает против многополярного мира. Этим Германия изолирует себя на международной арене, даже не замечая этого. Поучающий тон немецкой дипломатии останется, он никуда не уйдет. Это показывает реакция элит на поражение во время голосования в ООН. Германия говорит, что правительство не отступит от позиции по поддержке Украины и Израиля. С моей точки зрения, Берлин таким поведением будет усиливать свою изоляцию», — считает политолог.

Эксперт также уверен, что этот дипломатический провал серьезно скажется на попытках канцлера Фридриха Мерца сделать Германию лидером ЕС и милитаризировать Европу под немецкой эгидой.

«Не удивительно, что Вадефуль с угрюмым лицом обвинил Россию в «интригах против Германии». Немецкие элиты никак не могут понять, что их так называемая принципиальность в вопросах международного права на самом деле ничего не стоит», — подытожил Рар.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.