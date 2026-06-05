$73.4785.56

Лукашенко порассуждал про «вражьи морды» и «мясной фарш»

Lenta.ruиещё 2

Белоруссии нужны мир и спокойствие, а потому ее нужно всеми силами уберечь от «вражьей морды». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует РИА Новости.

Лукашенко порассуждал про «вражьи морды» и «мясной фарш»
© РИА Новости

По словам политика, ему постоянно приходится думать над вопросом «как все сохранить». И если не держать эту ситуацию на контроле, как считает глава государства, противник «влезет, все перекрошит и переломает».

«Докладывают: поехали наши беглые… (вероятно, имеет в виду экс-кандидата в президенты страны и оппозицонера Светлану Тихановскую — прим. «Ленты.ру»). Дословно — заявила украинцам: "У нас есть что вам предложить. Это наши белорусы". (...) Мы что, хотим мясным фаршем там быть?» — порассуждал Лукашенко.

Он также заверил, что белорусы не должны идти «[воевать] за чужую волю», поскольку «мы этого не хотим».

Лукашенко назвал задачу вооруженных сил Белоруссии

27 мая Светлана Тихановская открыла миссию белорусских «демократических сил» в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвала «к более систематическому сотрудничеству» между властями страны и белорусской оппозицией.

Ранее советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил Лукашенко ударами по ключевым объектам в республике. Он заявил, что вся территория его страны может насквозь простреливаться украинскими войсками.