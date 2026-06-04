Евросоюз готовит пакет мер поддержки для Армении

Европейский союз готовит пакет мер поддержки для Армении, который включает оказание республике немедленной финансовой помощи в размере €50 млн.

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Такая информация приводится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном по итогам её телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы готовим пакет мер поддержки ЕС. Он включает в себя немедленную финансовую помощь на сумму более €50 млн», — отмечается в публикации.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нашёл новые рынки сбыта для агропродукции Армении после ограничения её ввоза Россией.