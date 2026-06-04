«Замахнулся на святое»: Зеленский предложил Европе «залезть в карман» Трампу

Владимир Зеленский потребовал не только пропустить его без очереди за ракетами для Patriot, но и дать денег на эти закупки. Как Зеленский решил «залезть в карман» к президенту США Дональду Трампу, пишет «Комсомольская правда».

Заявление о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot Зеленский сделал после заседания Совета Украина – НАТО, прошедшего в Киеве, отметив, что очередь на них «измеряется в годах».

По его словам, то, что Украина получит нужное оружие «приблизительно с тридцатого года» не устраивало ни его, ни его команду, но есть возможность договориться об изменении очереди, если удастся «проплатить контракт».

«Если раньше мы рассчитывали на деньги партнеров, кредиты или деньги от замороженных активов, а они еще не пришли. Значит, мы должны сделать что угодно, но заплатить за контракт. Иначе эти ракеты придут в 30 году», - заметил Зеленский.

При этом генсек НАТО Марк Рютте вынужден был вмешаться в общение Владимира Зеленского с журналистами, чтобы не дать ему совершить «еще одну ошибку в отношениях с Вашингтоном», отмечает издание.

«Я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине», - заметил генсек альянса.

Однако уже после пресс-конференции Зеленский решил озвучить в соцсетях свою мечту о том, что антибаллистика должна производиться в Европе, а значит «замахнулся на самое святое, что есть у президента США Дональда Трампа – на американские деньги», говорится в статье.

«Максимально подталкиваем Европу к работе над собственной антибаллистикой – надо, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься», - написал украинский политик.

При этом Зеленский уже ранее жаловался, что США не хотят предоставлять Украине лицензию для производства противоракет РАС-2 и РАС-3.

«А теперь окончательно вознамерился отобрать «хлеб и деньги» у предприятий американского ВПК, чтобы теперь уже Трамп сам встал через какое-то время в очередь для продажи американских ракет и противоракет (…) Зеленский, похоже, вознамерился создать еще одну коалицию, на этот раз «противоракетную». Еще и против Трампа. И предложил европейцам фактически залезть в американский карман за деньгами», - констатировал автор статьи.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. При этом он пожаловался, что США так пока и не ответили на его послание.