«Не тот танкер»: вокруг Макрона разгорается новый скандал

Французские власти в понедельник задержали танкер «Тагор» в международных водах, а его капитана — гражданина России — поместили под стражу. Инцидент произошел по распоряжению президента Эммануэля Макрона. В МИД России назвали действия Франции проявлением правового нигилизма, пишет РИА Новости.

Судно ходило под флагом Мадагаскара. Это уже четвертый случай за последний год, когда французские военные берут на абордаж танкеры, которые в Париже относят к «российскому теневому флоту». До этого задерживались суда «Боракай» (флаг Белиза), «Гринч» (флаг Коморских Островов) и «Дейна» (флаг Мозамбика).

По мнению наблюдателей, на этот раз Париж совершил промашку, задержав «не тот танкер». Однако основания для ареста остались прежними, говорится в материале.

Капитанов штрафуют на многомиллионные суммы, а нефть с захваченных танкеров, по данным источников, отправляется на переработку на французские НПЗ. Экипаж «Боракая» обвиняли в запуске дронов над аэропортом Копенгагена и перевозке 750 тысяч тонн подсанкционной нефти, однако доказательств представлено не было.

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Задержания происходят на фоне внутриполитических кризисов во Франции. Париж объясняет свои действия необходимостью противодействовать обходу санкций. Ранее при задержаниях основным мотивом называлось несоответствие флага или его непризнание.

В случае с танкером «Тагор» капитана взяли под стражу на том основании, что он является российским гражданином. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к эскалации в отношениях между Францией и Россией. Ожидается, что судно и его капитан будут освобождены.