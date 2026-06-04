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«Не тот танкер»: вокруг Макрона разгорается новый скандал

Елена Прошина

Французские власти в понедельник задержали танкер «Тагор» в международных водах, а его капитана — гражданина России — поместили под стражу. Инцидент произошел по распоряжению президента Эммануэля Макрона. В МИД России назвали действия Франции проявлением правового нигилизма, пишет РИА Новости.

«Не тот танкер»: вокруг Макрона разгорается новый скандал
© РИА Новости

Судно ходило под флагом Мадагаскара. Это уже четвертый случай за последний год, когда французские военные берут на абордаж танкеры, которые в Париже относят к «российскому теневому флоту». До этого задерживались суда «Боракай» (флаг Белиза), «Гринч» (флаг Коморских Островов) и «Дейна» (флаг Мозамбика).

По мнению наблюдателей, на этот раз Париж совершил промашку, задержав «не тот танкер». Однако основания для ареста остались прежними, говорится в материале.

Капитанов штрафуют на многомиллионные суммы, а нефть с захваченных танкеров, по данным источников, отправляется на переработку на французские НПЗ. Экипаж «Боракая» обвиняли в запуске дронов над аэропортом Копенгагена и перевозке 750 тысяч тонн подсанкционной нефти, однако доказательств представлено не было.

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Задержания происходят на фоне внутриполитических кризисов во Франции. Париж объясняет свои действия необходимостью противодействовать обходу санкций. Ранее при задержаниях основным мотивом называлось несоответствие флага или его непризнание.

В случае с танкером «Тагор» капитана взяли под стражу на том основании, что он является российским гражданином. Эксперты отмечают, что подобные действия могут привести к эскалации в отношениях между Францией и Россией. Ожидается, что судно и его капитан будут освобождены.