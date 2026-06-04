Украинских мужчин могут лишить статуса защиты в ЕС

Глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал лишить украинцев в возрасте от 23 до 60 лет автоматического статуса временной защиты с марта 2027 года - уже через девять месяцев. Об этом сообщает Welt.

Судьба украинских мужчин призывного возраста будет обсуждаться 4 июня на встрече министров внутренних дел ЕС. По данным издания, отмена автоматической временной защиты не затронет тех украинских мужчин, которые уже находятся на территории Европейского союза.

«Автоматического статуса защиты для украинских мужчин с марта 2027 года больше быть не должно. Сама Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста», - заявил Карнер перед встречей.

Он подчеркнул, что мужчины необходимы Киеву не только для службы в ВСУ, но и для «поддержания экономической стабильности» Украины. Как сообщили в Министерстве внутренних дел в Вене, сейчас важно «действовать быстро», чтобы вовремя подготовить изменения и обеспечить юридическую определенность для тех, кого они затронут. Из примерно 94 тысяч украинских беженцев в Австрии 36 тысяч - мужчины, отмечает fob.at.

Дискуссия только начинается. Но предварительные обсуждения между странами ЕС уже показали, что многие правительства выступают за прекращение приема беженцев-мужчин 23-60 лет.

По украинским законам, мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет с августа 2025 года разрешено выезжать из страны. Таким образом, они под ограничения не подпадают. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет действует запрет на выезд - за исключением некоторых категорий (к примеру, отцы-одиночки). В Брюсселе рабочие группы, которые готовят заседания глав МВД, уже размышляют над тем, как реализовать новые правила с минимальным уровнем бюрократии. В частности, сейчас рассматривается вариант, при котором для подтверждения того, легально ли мужчина покинул территорию Украины, будет достаточно наличия украинского штампа о выезде в паспорте.