В Минске считают, что переживут "шайку наркоманов и нацистов" в Киеве

Белорусское государство и его президент Александр Лукашенко переживут "шайку наркоманов и нацистов", контролирующих сейчас Украину. Такое мнение выразил член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижней палаты) белорусского парламента Александр Шпаковский.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес Белоруссии, заявив, что Украина якобы способна уничтожить все ключевые объекты на ее территории. Подоляк также выступил с личными угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Украина в последние недели неоднократно угрожала Белоруссии и усилила военную группировку на своей северной границе.

"Абсолютно убежден, что белорусское государство и Александр Лукашенко переживут шайку наркоманов и нацистов. Стратегическая задача - не допустить втягивания Беларуси в пространство войны, сохранить мир на нашей многострадальной земле, сохраняется", - написал он в своем телеграм-канале.

Очередные угрозы в адрес Минска Шпаковский назвал хамоватыми и укладывающимися в русло "криворожской школы дипломатии".