"Если хочет дожить до пенсии": офис Зеленского выступил с угрозой Лукашенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разразился очередными угрозами в адрес соседней страны, потребовав от президента Белоруссии Александра Лукашенко «молчать». Представитель киевского режима начал откровенно шантажировать Минск ударами дальнобойным оружием по всей территории республики. При этом ранее Лукашенко подчеркивал, что Белоруссия не собирается нападать на Украину, но будет защищать свою территорию, если Киев предпримет атаку.

В интервью украинскому изданию «Зеркало» Подоляк позволил себе агрессивные выпады в адрес белорусского лидера. По его словам, Минску якобы следует пересмотреть свою политику, если там хотят избежать последствий.

«Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить, но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать», — высказался представитель киевского режима.

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Свою риторику украинский политик обосновал некими разведывательными данными о перемещении войск и возведении лагерей на границе. Подоляк пригрозил, что в случае возобновления запусков беспилотников или ракет с северного направления украинские боевики начнут наносить массированные удары по соседней республике.

«У нас отработаны технологии по дальнобойной работе... Соответственно, понимая расстояния внутри Беларуси, уж точно поверьте, что простреливается вся территория», — подчеркнул советник, добавив, что в случае необходимости ВСУ будут готовы уничтожить ключевые белорусские объекты.

Ранее, 31 мая, Александр Лукашенко уже дал жесткий ответ на звучащие из Киева обещания атаковать 500 целей на территории республики, назвав подобные угрозы обычным трепом. Выступая после саммита ЕАЭС в Астане, белорусский лидер предупредил, что Минск обладает точными координатами одной крайне важной цели вблизи границы, уничтожение которой станет мгновенным ответом на любую агрессию.