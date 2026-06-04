Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«ВС РФ ликвидируют спецов из Германии и Британии»

Российские войска ликвидировали очередную группу западных военных специалистов и зафиксировали массовый приток наемников из Латинской Америки, пишет Military Watch Magazine. По сообщениям, в лесах Запорожской области было ликвидировано подразделение бойцов из Германии и Британии, воевавших в составе украинского штурмового полка. Их личности подтвердили по найденным документам. В то же время на харьковском направлении с февраля 2026 года были замечены около 400 наемников из Колумбии и других латиноамериканских стран. Киев «затыкает ими дыры», пытаясь бороться с острым дефицитом людей в штурмовых отрядах ВСУ, однако боевая эффективность этих иностранцев оказалась очень низкой.

Иностранные бойцы остаются главной мишенью для ударов, при этом на фронте у них есть четкое разделение труда, отмечается в статье. По словам ее автора, специалисты из развитых стран (Франции, Германии, Британии) обслуживают сложную западную технику и дальнобойное оружие, с которым не справляются обычные украинские мобилизованные. Точечные удары по их штабам и лагерям - как это было в Харькове или под Кропивницким - на время буквально парализуют это оружие. А вот выходцев из Колумбии, Бразилии или Польши чаще отправляют прямо в окопы на передовую в роли обычного «пехотного щита». Всего, по оценкам экспертов, с 2022 года на Украине погибло около 10 тысяч иностранных наемников, и больше всего среди них поляков, чье правительство сейчас пытается задним числом юридически оправдать участие своих граждан в боях.

«Ормузский кризис - финальный гвоздь в крышку гроба доллара?»

Кризис вокруг Ормузского пролива рискует стать для американского доллара тем же, чем Суэцкий кризис 1956 года был для британского фунта - финальным гвоздем в крышку гроба его глобального доминирования, пишет Asia Times. Семьдесят лет назад национализация Суэцкого канала Египтом привела к провальной англо-франко-израильской интервенции, которая обернулась для Лондона жестким финансовым ударом: из-за потери доверия рынков начались массовые распродажи фунта, что навсегда лишило его статуса главной мировой валюты. По мнению автора статьи, сегодня США находятся в поразительно схожем экономическом положении, обремененные госдолгом выше 120 процентов от ВВП и вновь растущим дефицитом счета текущих операций. И хотя доллар пока сохраняет лидерство, обеспечивая три пятых мировых валютных резервов и доминируя в экспорте, мир уверенно движется к многополярности.

В Евросоюзе торговля уже идет преимущественно в евро, а Пекин активно подписывает энергетические контракты в юанях и развивает систему CIPS в обход SWIFT. Главными барьерами для окончательного триумфа этих валют остаются нежелание ЕС активно выпускать общие гособлигации и осторожность Китая, который боится делать юань полностью конвертируемым, помня об азиатском финансовом кризисе конца 90-х. История показывает, что закат международных валют редко происходит в один момент, но геополитическое давление всегда выступает мощным катализатором. Англо-голландские войны XVII века подорвали морское величие Нидерландов и ослабили гульден, а тридцатилетняя война и распад Священной Римской империи похоронили талер. Когда же военный авантюризм накладывается на внутренний фискальный кризис, крах ускоряется: так произошло с римским денарием из-за дефицита бюджета и огромного торгового дисбаланса, и с дирхамом Аббасидского халифата.

«Медведь, Дракон и крах неоколониального проекта США»

На пороге новой геополитической эпохи мир переживает масштабную трансформацию, которая ознаменована ростом влияния двух сверхдержав - России и Китая, пишет Oman Daily. По мнению автора статьи, недавний саммит президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина в Пекине стал фактическим провозглашением нового, многополярного миропорядка, основанного на балансе сил, взаимных интересах и авторитете ООН. Исторически смена глобальных вех закономерна: на смену Римской, а затем и Британской империям пришла гегемония США. Однако Вашингтон попытался загнать международную политику в старые колониальные рамки однополярного мира. Примером тому, по мнению автора статьи, служит американская стратегия на Ближнем Востоке - своего рода неоколониальный проект. Американские элиты не осознали, что эпоха классического колониализма безвозвратно ушла, и сегодня формируется мир не просто «постколониальный», но и «постгегемонистский», где доминирование одного центра силы больше невозможно.

Символизм пекинской встречи, прошедшей в атмосфере подчеркнутого радушия и доверия, усиливается фактором времени: саммит состоялся сразу после визита в Китай президента США Дональда Трампа. По мнению автора статьи, это стало четким сигналом Белому дому: прежние правила игры больше не действуют. Трамп покинул Пекин фактически с пустыми руками, ограничившись лишь несколькими торговыми соглашениями. Ему не удалось получить поддержку своей агрессивной ближневосточной политики и давления на Иран, а по вопросу Тайваня он и вовсе получил жесткое предупреждение. Новая политическая карта мира - это прежде всего карта нового баланса сил, на которой отчетливо выделяются три геополитических блока. Первый — это альянс «российского медведя и китайского дракона» вместе с их партнерами в лице Ирана, Северной Кореи и Пакистана. Им противостоят два других блока - европейский и американский, поскольку коллективный Запад перестал быть единым монолитом из-за изоляционистского курса Трампа. В конечном счете переход к многополярности выгоден развивающимся и малым странам: в условиях конкуренции сверхдержав они наконец получают альтернативные опоры для защиты своего суверенитета и национальных интересов.

«Киев делит иностранных наемников на «белых людей» и пушечное мясо»

По данным российских силовых ведомств, общая численность иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, достигла 16 500 человек. Это говорит о резком усилении вербовочной кампании Киева на фоне тяжелых потерь, пишет автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu. Костяком этого «иностранного легиона» стали около семи тысяч граждан Колумбии. Автор статьи отметил, что почти треть всех иностранных наемников - около пяти тысяч - были переброшены в Харьковскую область, под Купянск. Это указывает на критическую нехватку регулярных украинских войск на этом направлении, из-за чего командование вынуждено использовать иностранцев для удержания фронта в глухой обороне. При этом боеспособность таких сборных подразделений остается низкой из-за языковых барьеров, разного уровня подготовки и отсутствия идеологической мотивации: наемники воюют исключительно ради заработка. В итоге они несут колоссальные потери в боях против российских группировок войск.

Внутри иностранного контингента ВСУ существует жесткое разделение на «классы», где наемники из бедных стран превратились в «бесправное пушечное мясо». Если к выходцам из США, Британии, Франции или Германии в украинской армии относятся с подчеркнутым уважением, опасаясь портить отношения с властями этих стран, то колумбийцев безжалостно бросают на самые опасные операции в первых рядах. Ситуация усугубляется постоянными задержками выплат со стороны Киева. Президент Колумбии Густаво Петро жестко отреагировал на ситуацию и сделал наемничество незаконным. Поток гробов и жалобы обманутых семей, оставшихся без обещанных денег, создали серьезное социальное напряжение. И если раньше Богота сквозь пальцы смотрела на этот бизнес, то масштабная смертность заставила колумбийские власти публично выступить против вербовки своих граждан, заключил автор статьи.

«Решение России по авиакеросину ударило по ЕС»

Введение Россией временного запрета на экспорт авиакеросина с 1 июня по 30 ноября 2026 года может серьезно повлиять на мировой энергетический рынок, однако попытки западных СМИ заявить об «ударе по Китаю» полностью опровергаются торговой статистикой, пишет автора портала NetEase. Решение Москвы направлено на поддержание «стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке». Российское эмбарго предусматривает три исключения: топливо в баках самолетов, уже оформленные таможенные партии и поставки по межправительственным соглашениям. По мнению автора статьи, последний пункт наглядно демонстрирует высокий уровень политического доверия между Москвой и Пекином. В то же время Китай закупает авиатопливо у стран Ближнего Востока, Сингапура, Малайзии и Южной Кореи, а львиную долю своих потребностей и вовсе закрывает за счет собственных мощностей.

При этом для Евросоюза российский шаг и его последствия стали сокрушительным ударом, поставившим Брюссель в критическое положение. На фоне истощения запасов авиатоплива, которых Европе хватит максимум на шесть недель, ЕС был вынужден экстренно запустить план чрезвычайных мер, включающий возможное рационирование горючего и привлечение стратегических резервов. Ситуация усугубляется тупиком в американских переговорах с Ираном и рисками блокировки Ормузского пролива, что может окончательно перекрыть альтернативные каналы снабжения. В панике Брюссель даже начал обсуждать заморозку механизма «потолка цен» на российскую нефть, разрываясь между стремлением продолжать санкционное давление и риском остаться без авиарейсов. По мнению автора статьи, разыгранная Москвой энергетическая карта не только обеспечила тыл ее собственной гражданской авиации, но и превратилась в мощный рычаг геополитического давления на Европу, обнажив уязвимость Запада перед лицом затяжного кризиса.