Мадьяр назвал условие для встречи с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с Владимиром Зеленским только в том случае, если Украина перестанет нарушать права венгерского меньшинства.

Глава венгерского правительства напомнил, что "на Украине проживает венгерское меньшинство численностью около 100 тыс. человек, однако уже около 10 лет оно лишено фундаментальных прав, например, возможности для детей изучать венгерский язык в школе".

"Как только украинские власти возьмут на себя обязательство положить конец этой совершенно несправедливой дискриминации, я буду готов встретиться с Зеленским", - сказал Мадьяр в интервью газете Le Monde.

В качестве возможного места встречи он предложил город Берегово на западе Украины, где проживает значительная венгерская община. В то же время премьер выразил мнение, что "ситуация с правами венгров может развиваться в правильном направлении".

Ранее Мадьяр отмечал, что между Киевом и Будапештом идут переговоры относительно языковых и культурно-образовательных прав венгерского меньшинства, и на них "наблюдается обнадеживающий прогресс".