Грузия поддержала заявление Рубио о необходимости диалога с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «соответствующим национальным интересам» заявление Госсекретаря США Марка Рубио о важности дипломатических контактов Вашингтона с Москвой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Все страны исходят из соответствия собственным национальным интересам, поэтому абсолютно логично, что нынешняя администрация США начинает говорить о пересмотре отношений, в том числе с Россией», – заявил он журналистам.

«Такова современная политика, и мы об этом всегда говорили, что все государства исходят из собственных национальных интересов», – отметил глава грузинского кабмина.

Как отметил Ираклий Кобахидзе, «сегодняшние процессы показывают, что нет альтернативы прагматическим подходам».

Администрация Соединенных Штатов должна поддерживать дипломатические отношения с Москвой и продолжать двусторонний диалог, несмотря на текущие разногласия, заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

По его словам, Вашингтону следует разделять вопросы украинского конфликта и двусторонних отношений.

«Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна – это война на Украине, которую мы хотели бы видеть завершенной путем переговоров, а отдельно от этого – двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», – сказал он.

Марко Рубио также выразил надежду на улучшение двусторонних связей в будущем. Он отметил, что после завершения конфликта на Украине отношения между Соединенными Штатами и Россией могут стать более дружественными и легкими.