Кнайсль объяснила упадок дипломатии ЕС

Дипломатия стран ЕС пришла в упадок, поскольку сегодня занимающиеся ей люди мыслят, как блогеры из соцсетей. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе".

Мероприятие прошло 2 июня на площадке посольства РФ в Вене. Экс-министр приняла участие в мероприятии по видеосвязи.