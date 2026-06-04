Кнайсль объяснила упадок дипломатии ЕС мышлением в стиле соцсетей
Дипломатия стран ЕС пришла в упадок, поскольку сегодня занимающиеся ей люди мыслят, как блогеры из соцсетей. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе".
Мероприятие прошло 2 июня на площадке посольства РФ в Вене. Экс-министр приняла участие в мероприятии по видеосвязи.
"Причина (упадка дипломатии в Европе - прим. ТАСС) заключается в том, что она перестала быть процессом и превратилась в событие, в пост в соцсетях, в фотосессию политиков. Я люблю использовать немецкое слово Knochenarbeit ("каторжный труд" - прим. ТАСС), когда речь идет о дипломатии. Поколения дипломатов сидели и выверяли тексты, спорили о каждой запятой, о каждом придаточном предложении, - сказала она, видеозапись ее выступления имеется в распоряжении ТАСС. - Одно из важнейших качеств дипломата - терпение, а оно требует времени. Сегодня же люди уделяют друг другу все меньше времени и внимания". "Председатель КНР Си Цзиньпин посетил в 2013 году Белград, он провел в Сербии три дня. Ни один австрийский канцлер или министр иностранных дел не проводил в Белграде больше одного дня. Когда я ездила на восток от Вены, меня встречали букетом цветов, долгой беседой и совместным обедом. Когда я ездила на запад, у меня было двадцать минут переговоров под чашку холодного кофе", - поделилась она своим опытом. "Кризис дипломатии во многом связан с отказом от мышления категориями процесса: процесс был заменен "событием", фотосессией, рукопожатием, публикацией в Instagram (соцсеть запрещена в РФ принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской - прим. ТАСС), твитом", - продолжала Кнайсль. "Однако дипломатия - это длительный процесс, только так можно создать подлинную основу доверия. Его нельзя выстроить за один-два часа", - заключила экс-министр.