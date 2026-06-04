Кнайсль заявила о возникновении "нового тоталитаризма" в Европе
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в Европе возник "новый тоталитаризм". Такое мнение она выразила в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе".
Мероприятие прошло 2 июня на площадке посольства РФ в Вене. Эксперт приняла участие в мероприятии по видеосвязи.
"Сегодня я наблюдаю - и понимаю, что это очень жесткие слова - "новый тоталитаризм", при котором больше не допускаются оттенки серого. Есть только "или-или". Нет мышления по схеме "и то, и другое". Диалог заблокирован не только по теме России, он заблокирован по ряду вопросов", - сказала экс-министр, видеозапись ее выступления имеется в распоряжении ТАСС. "Тот, кто все же вступает в диалог, подвергается тому, что по-английски называется cancelled - его отменяют, исключают. Его фактически объявляют вне закона, как это делалось во времена папской власти. Такого человека отлучают, у него больше нет прав", - продолжала Кнайсль. "В своей книге о тоталитаризме Ханна Арендт (германо-американская философ и журналист, 1906-1975 - прим. ТАСС) очень ясно показала драму того, что происходит, когда люди становятся лишними. В 30-е годы ХХ века ей пришлось эмигрировать в США. <…> И я бы даже зашла так далеко, что сказала бы, что сегодня Ханна Арендт не смогла бы публиковаться в Германии или Австрии, потому что она слишком ясно называла вещи своими именами, когда речь шла о тоталитаризме", - заключила эксперт.