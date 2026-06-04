Кнайсль заявила о возникновении "нового тоталитаризма" в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в Европе возник "новый тоталитаризм". Такое мнение она выразила в ходе презентации немецкоязычного издания своей книги "Реквием по Европе".

Мероприятие прошло 2 июня на площадке посольства РФ в Вене. Эксперт приняла участие в мероприятии по видеосвязи.