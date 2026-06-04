В США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп не испытывает теплых чувств к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, но президента России Владимира Путина он очень уважает.

Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks&Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Все мы знаем из инцидента 2025 года, произошедшего в кабинете президента Трампа в Белом доме, что он не является поклонником президента Зеленского. Трамп — бизнесмен. Его успех [в делах] основан на личных отношениях», — подчеркнул он.

По словам Маркса, Трамп проявил большое уважение к Путину, назначив своих ближайших советников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — руководить переговорами. Юрист подчеркнул, что для американского лидера такой жест имеет большое значение.

В феврале 2025 года Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Он также назвал украинского лидера «имевшим скромный успех комиком».