Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран

Президент Финляндии Александр Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа государств Евросоюза с 27 до 40. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Политик призвал «мыслить масштабно и с учетом географии».

«Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», - заявил Стубб.

Говоря о потенциальных новых членах ЕС, политик выделил Великобританию, Норвегию, Исландию, государства Западных Балкан. Также Стубб обратил внимание, что после рассмотрения возможности включить в состав союза Украину, Молдавию и Грузию следует «серьезно задуматься о Турции». Кроме того, как еще один вариант можно рассмотреть Канаду.

Между тем в Италии партия вице-премьера Маттео Сальвини выступила против возможного включения Украины в Евросоюз, пишет 360.ru.