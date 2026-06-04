Названы вероятные причины тайного визита Рютте в Киев

Необъявленный визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев совпал с атакой украинских беспилотников на Санкт-Петербург, и это совпадение вряд ли можно назвать случайным. Зачем Рютте приехал на Украину, и что обсуждал с руководством страны, рассказали опрошенные aif.ru эксперты.

Напомним, что накануне ночью над Ленинградской областью было сбито 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов сообщил о том, что были атакованы объекты в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах, есть пострадавшие. А днем 3 июня стало известно, что в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин указал на связь атаки на Санкт-Петербург и приезда Рютте в Киев.

«Без одобрения альянса НАТО, который подпитывает этот режим и не хочет никаких переговоров, этой атаки бы не было. А им нужно затягивать конфликт на Украине, чтобы самим готовиться к войне с нами», — отметил он.

Рютте приехал не для того, чтобы обсудить мирные инициативы, обычно визиты европейских чиновников и политиков проходят по определенному сценарию, где каждый жест и каждое заявление подчинены строгому замыслу, заметил экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«С 2014 года складывается впечатление, что кто-то за сценой расписывает поездки в Украину. Ни одного такого дня не бывает — каждый раз какой-то политический деятель должен приехать. Если, например, не приехал кто-то из политиков, то вызывают Анджелину Джоли или еще кого-то», — подчеркнул он.

Политик уверен, что такие спектакли нужны для того, чтобы в украинском обществе постоянно утверждалась мысль, что «Запад с нами». При этом Олейник уверен, что Рютте прибыл с инспекцией.

«Приехал, чтобы еще раз проинспектировать, встретиться с теми, кто планирует операции, связанные с террором. Думаю, он заслушает, какие и как были нанесены удары по Санкт-Петербургу. Зеленский явно похвастается», — констатировал он.

В свою очередь член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров уверен, что Рютте приехал «увидеть своими глазами результаты ударов ВС РФ по военным объектам ВСУ».

«Он решил убедиться сам, что ему не врали, узнать реальную картину, перепроверить информацию и понять, что произошло, и что нужно для защиты Украины. Кроме того, Рютте и его команда должны утвердить совместный план или планы по тем операциям, которые будут проводить ВСУ», — пояснил он.

Также, по мнению политолога, одной из тем встречи Рютте с руководством Украины станет гибель офицеров НАТО, однако «никаких взысканий за это не будет», так как Владимир Зеленский слишком удобен и слишком зависим, чтобы менять его из-за пары десятков погибших военнослужащих.

При этом в канву отношений Зеленского с европейскими глобалистами вполне вписывается и открытое письмо американскому президенту Дональду Трампу с просьбой дать системы противовоздушной обороны, заявил экс‑депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Это сумасшедший, но не случайный шаг, потому что к осени он на 100 % будет занимать позицию вместе с глобалистами‑европейцами: «Трамп не оказал вовремя помощь, мы проиграли». Это уже такая подводка к обвинению», — пояснил экс‑нардеп.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве отправил письма в Белый дом и Конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для комплексов ПВО. При этом в эфире CBS News он пожаловался, что США так пока и не ответили на его послание.