Иран предложил США четырехэтапный план мирного соглашения

Тегеран предложил Вашингтону вариант мирного соглашения, которое возможно реализовать в четыре этапа после его окончательного согласования.

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Об этом сообщает иранское информагентство Fars News Agency со ссылкой на одного из переговорщиков со стороны Тегерана Саида Аджорлу.

Что включает план мирного соглашения

Первым этапом станет окончание войны и полное прекращение военных действий всеми сторонами конфликта.

Второй этап, по словам Аджорлу, подразумевает "исполнительные и ощутимые меры", в том числе договоренности, касающиеся Ормузского пролива, снятие блокады, отмену нефтяных ограничений и санкций, а также освобождение части замороженных иранских активов и ресурсов.

Третий этап будет посвящен обсуждению санкций и ядерной программы Тегерана.

Заключительный четвертый этап будет включать формирование комитета по мониторингу для реализации достигнутых договоренностей и контроля за выполнением обязательств обеих сторон.

Ранее стало известно, что Израиль и Ливан договорились остановить боевые действия. Об этом объявила администрация Дональда Трампа.