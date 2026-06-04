$73.3485.12

Глава МВД Эстонии прокомментировал длинные очереди на КПП на въезд в Россию

Lenta.ru

Длинные очереди на КПП в Нарве на въезд в Россию вызваны усиленными таможенными проверками. Также виной всему российская спецоперация (СВО) на Украине, такой комментарий по ситуации дал глава МВД Эстонии Игорь Таро, его цитирует Rus.ERR.

В Эстонии прокомментировали длинные очереди на КПП на въезд в РФ
© РИА Новости

Восстановление прежнего режима работы пропускных пунктов на границе возможно только после окончания украинского конфликта и возмещения ущерба, утверждает Таро. Усиленные таможенные проверки ввели, чтобы не допустить ввоза в РФ санкционных товаров. Министр также подчеркнул, что МВД не может влиять на скорость досмотров.