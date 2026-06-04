В Эстонии прокомментировали длинные очереди на КПП на въезд в РФ

Длинные очереди на КПП в Нарве на въезд в Россию вызваны усиленными таможенными проверками. Также виной всему российская спецоперация (СВО) на Украине, такой комментарий по ситуации дал глава МВД Эстонии Игорь Таро, его цитирует Rus.ERR.

Восстановление прежнего режима работы пропускных пунктов на границе возможно только после окончания украинского конфликта и возмещения ущерба, утверждает Таро. Усиленные таможенные проверки ввели, чтобы не допустить ввоза в РФ санкционных товаров. Министр также подчеркнул, что МВД не может влиять на скорость досмотров.