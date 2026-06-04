В США назвали приоритеты по снятию санкций

Американская торговая палата в РФ (AmCham) старается убедить Белый дом снять ряд санкций против России до мирного соглашения об урегулировании украинского конфликта. Приоритеты по отмене ограничений назвал глава организации Роберт Эйджи,его цитирует газета «Известия».

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В рамках ПМЭФ-2026 представитель американского бизнеса заявил, что старается убедить администрацию президента США Дональда Трампа сразу снять часть санкций, как, например, запрет на инвестиции. Это направление — номер один для AmCham, и в нем торговая палата видит наибольшие перспективы, как и в сфере авиационной безопасности.

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«Мы также считаем санкции в данной области ошибкой. Это изначально незаконно и неправильно. Все-таки должна быть возможность продавать авиазапчасти, оказывать [техническую] поддержку самолетам. Мы стараемся убедить администрацию снять такого рода санкции до мирного соглашения», — пояснил Эйджи.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

На форуме президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини также заявил, что множество итальянских компаний ожидают восстановления отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией. Более того, по его словам, они хотели бы вернуться к работе на российском рынке, добавил он.