Трамп анонсировал назначение Тодда Бланша на должность генпрокурора США

Президент Дональд Трамп объявил на частном ужине в Белом доме вечером 3 июня, что выдвинет своего бывшего адвоката Тодда Бланша на пост генерального прокурора США.

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Советник Трампа Дэн Скавино опубликовал в соцсети X (экс-Twitter, сервис заблокирован в РФ) видео, где Трамп объявляет о своем решении на ужине в Розовом саду.

"Завтра я поручу Дэну и всем остальным, кто участвует в этом очень сложном процессе, который, я думаю, пройдет очень быстро, что мы сделаем его (Бланша) постоянным генеральным прокурором", - сказал глава Белого дома.

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Бланш в течение двух месяцев исполняет обязанности генпрокурора США после увольнения его предшественницы Пэм Бонди. За это время ярый сторонник Трампа приложил немало усилий, чтобы доказать президенту, что он готов к этой должности.

"Президент Трамп поддерживает отличные отношения с исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем и очень доволен его работой", - отметила пресс-секретарь американской администрации Абигейл Джексон.

Она добавила, что "Бланш - патриот, который бесстрашно боролся с беспрецедентной кампанией демократов, защищая президента Трампа".

Президент США постоянно восхищался Тоддом, называя его своим верным союзником и опытным юристом.

За последние несколько недель Бланш выдвинул обвинения против ряда противников Трампа, среди которых и бывший директор ФБР Джеймс Коми, отменил меры контроля над оружием, а также объявил о масштабных инициативах по борьбе с мошенничеством и коррупцией в США.

Критикующие Бланша считают, что он использует министерство юстиции, как "механизм" по сведению счетов с противниками Трампа.

Сам Бланш после назначения исполняющим обязанности генерального прокурора заявил журналистам, что работа на Трампа является "величайшей честью всей его жизни".