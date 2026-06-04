Американский конгрессмен Анна Паулина Луна в США от дипломатического урегулирования конфликта на Украине станет серьезной ошибкой.

По ее словам, именно зрелая дипломатия и поддержание открытого диалога с Россией позволят администрации президента Дональда Трампа достичь успеха.

«Любой, кто считает, что отказ от переговоров с Россией — лучший способ разрешить войну, ошибается», — написала конгрессвумен, комментируя высказывание госсекретаря США Марко Рубио.

До этого политик отметил, что Россия остается вызовом для Штатов.

Ранее Рубио заявил, что считает свои контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проявлением зрелой дипломатии.