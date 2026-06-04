Пока вы спали: договор Ливана с Израилем и готовность РФ к переговорам в США

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Марочко: для ВСУ ситуация в Константиновке существенно усугубилась

Оперативно-тактическая обстановка для украинских войск в районе Константиновки заметно осложнилась, что привело к необходимости перегруппировки сил и отхода на подготовленные рубежи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, российские подразделения продолжают наращивать давление на данном направлении, несмотря на попытки противника стабилизировать ситуацию.

Ранее также сообщалось, что часть украинских подразделений была выведена из Константиновки на вторую линию обороны и переброшена на наиболее напряженные участки в окрестностях города.

Ливан и Израиль договорились о реализации режима прекращении огня

Ливан и Израиль достигли договоренности о практической реализации режима прекращения огня по итогам переговоров, состоявшихся в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение предусматривает прекращение боевых действий, вывод подразделений «Хезболлах» из района к югу от реки Литани, а также усиление контроля со стороны ливанской армии.

Кроме того, стороны намерены продолжить консультации по вопросам безопасности и политики для подготовки более широкого соглашения о мире и стабильности в регионе.

Россия готова продолжать начатые в Анкоридже переговоры с США

Россия заявила о готовности продолжать переговорный процесс с США, начатый на саммите в Анкоридже, и рассчитывает на дальнейшее развитие двустороннего диалога. Об этом сообщает ТАСС.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обе стороны сохраняют заинтересованность в контактах, а возможности для повышения интенсивности и эффективности взаимодействия остаются открытыми.

Несмотря на повышенное внимание Вашингтона к событиям на Ближнем Востоке, дипломатические каналы связи между Россией и США продолжают функционировать, включая переговоры на уровне внешнеполитических ведомств.

В России пройдет самый массовый ЕГЭ

ЕГЭ по русскому языку станет самым массовым экзаменом основного периода государственной итоговой аттестации в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

На его сдачу зарегистрировались почти 669 тысяч человек, включая более 651 тысячи выпускников текущего года.

Русский язык остается обязательным предметом для получения аттестата и требуется для поступления в вузы по всем направлениям подготовки.

Путин и Мирзиёев дадут старт строительству АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примут участие в церемонии начала строительства первого энергоблока атомной электростанции в Узбекистане. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что лидеры двух стран дадут официальный старт работам в формате видеосвязи в ходе встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

Проект станет уникальным для отрасли, поскольку предусматривает возведение на одной площадке энергоблоков как большой, так и малой мощности.