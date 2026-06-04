В Эстонии процветает торговля местами в очереди на границу с РФ

Как пишет эстонская газета Postimees, на пункте пропуска в городе Нарва процветает нелегальный бизнес по продаже мест в очереди на пересечение границы с Россией.

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По данным издания, чтобы попасть в Российскую Федерацию через этот погранпереход, может потребоваться более половины дня, и всё больше путешественников жалуются в социальных сетях на дельцов, которые зарабатывают деньги, отстаивая очередь за других людей. Стоимость одного места в очереди может достигать 160 евро.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии, по информации газеты, осведомлён о существовании таких «продавцов», однако правоохранительные органы не могут запретить подобную деятельность, поскольку в ней не усматривается состава преступления.

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