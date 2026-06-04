Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о поставках Patriot

Генеральный секретарь Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у украинской стороны систем ПВО Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во время пресс-конференции представитель агентства Bloomberg поинтересовался у Зеленского о ходе переговоров Киева с Вашингтоном по поводу поставок систем Patriot. Рютте перехватил инициативу у президента Украины. По словам генсека Североатлантического альянса, он верит в то, что американская сторона делает все возможное, чтобы передать Украине ракеты для Patriot.

"Я действительно в это верю, основываюсь на всех доказательствах, которые у меня есть", — заявил Рютте.

До этого стало известно, что генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит военного блока, который пройдет в Турции. По словам руководителя Североатлантического альянса, Зеленский пообещал посетить мероприятие. Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре с 7 по 8 июля.