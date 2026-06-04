Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России

Палата представителей Конгресса США вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против России и активизацию помощи Украине. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

© Lenta.ru

Отмечается, что инициативу поддержали 218 конгрессменов, в то время как против проголосовали 204 законодателя. Для одобрения требовалось минимум 218 голосов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы соглашения по урегулированию на Украине на данный момент не просматриваются. По его словам, ни одна из сторон конфликта не готова пойти на уступки, необходимые для достижения мира.