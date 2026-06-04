Конгресс США ограничил полномочия Трампа по войне с Ираном

Как следует из трансляции телеканала C-SPAN, Палата представителей Соединённых Штатов приняла резолюцию, которая ограничивает военные полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном.

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Инициативу поддержали 215 законодателей, против высказались 208 человек. Четверо республиканцев - Том Барретт, Уоррен Дэвидсон, Брайан Фицпатрик и Томас Мэсси - проголосовали «за» вместе с демократами.

Напомним, что в середине мая американский Сенат также поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий Трампа в отношении Ирана.

Тогда эту инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, одобрили 50 сенаторов, против проголосовали 47.

Согласно Конституции США, правом объявлять войну наделён исключительно Конгресс. Резолюция о военных полномочиях, принятая в 1973 году и имеющая силу федерального закона, обязывает главу Белого дома «во всех возможных случаях» консультироваться с Конгрессом перед направлением вооружённых сил США за рубеж.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал условие открытия Ормузского пролива.