США ввели новые санкции против Кубы

Министерство финансов США в четверг ввело новые санкции в отношении Кубы. Под рестрикции подпал в том числе президент республики Мигель Диас-Канель.

Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Помимо президента Кубы, под американские рестрикции также подпали четыре физических лица и пять организаций.

Ранее Диас-Канель назвал аморальным, незаконным и преступным указ США о введении санкций в отношении поставщиков топлива в республику.