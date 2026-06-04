США ввели новые санкции против Кубы, в том числе в отношении Диас-Канеля
Министерство финансов США в четверг ввело новые санкции в отношении Кубы. Под рестрикции подпал в том числе президент республики Мигель Диас-Канель.
Соответствующая информация приводится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
Помимо президента Кубы, под американские рестрикции также подпали четыре физических лица и пять организаций.
Ранее Диас-Канель назвал аморальным, незаконным и преступным указ США о введении санкций в отношении поставщиков топлива в республику.