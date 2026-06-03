Российские силовые структуры заявили, что у Владимира Зеленского конфликт с украинским олигархом Ринатом Ахметовым (признан Минюстом РФ членом экстремистского объединения, запрещенного в России). Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, из-за этого украинские СМИ начали информационную кампанию по дискредитации олигарха. Отмечается, что на этом фоне в один из филиалов его предприятия попытались проникнуть сотрудники ТЦК и полиция.

«В то же время, блогеры внезапно стали раскрывать данные о денежном состоянии Ахметова, которое за последние годы выросло с 4 миллиардов долларов до почти 8 миллиардов. Кроме того, подконтрольные Банковой "оппозиционные" политики и журналисты внезапно начали заявлять о политических амбициях олигарха», — сообщили силовики.

Ранее в Польше раскритиковали Зеленского и фон дер Ляйен.