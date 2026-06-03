В Госдепе назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Рубио назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Выступая в среду на слушаниях в Палате представителей, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине дипломатическим путём, посредством переговорного процесса.
"Нам бы хотелось увидеть завершение конфликта на Украине посредством переговорного процесса", - заявил он.
Как уже сообщалось ранее, в ходе тех же слушаний Рубио ответил на вопрос конгрессвумен Анны Паулины Луны о важности поддержания связей с такой сверхдержавой, как Россия. Глава американской дипломатии тогда отметил, что отношения между двумя странами станут более дружественными и их будет легче поддерживать после окончания вооружённого противостояния на Украине.
Кроме того, Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией, принимая во внимание её ядерный потенциал. По его словам, у Вашингтона как минимум должны сохраняться отношения и переговорный процесс с Москвой, поскольку Россия обладает если не крупнейшим, то вторым по численности ядерным арсеналом в мире.