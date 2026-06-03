В Госдепе назвали единственный способ завершить конфликт на Украине

Выступая в среду на слушаниях в Палате представителей, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине дипломатическим путём, посредством переговорного процесса.

© Московский Комсомолец

"Нам бы хотелось увидеть завершение конфликта на Украине посредством переговорного процесса", - заявил он.

Как уже сообщалось ранее, в ходе тех же слушаний Рубио ответил на вопрос конгрессвумен Анны Паулины Луны о важности поддержания связей с такой сверхдержавой, как Россия. Глава американской дипломатии тогда отметил, что отношения между двумя странами станут более дружественными и их будет легче поддерживать после окончания вооружённого противостояния на Украине.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты должны сохранять двусторонние отношения с Российской Федерацией, принимая во внимание её ядерный потенциал. По его словам, у Вашингтона как минимум должны сохраняться отношения и переговорный процесс с Москвой, поскольку Россия обладает если не крупнейшим, то вторым по численности ядерным арсеналом в мире.