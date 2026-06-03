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Мадьяр рассказал, как ему удалось «прогнуть» Зеленского

Московский Комсомолец

Венгрия и Украина достигли принципиального соглашения по вопросу восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. Как сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер, документ носит всеобъемлющий характер и расширяет языковые, образовательные, культурные и политические права сотен тысяч этнических венгров, проживающих на украинской территории. Об этом передаёт ТАСС.

Мадьяр рассказал, как ему удалось «прогнуть» Зеленского
© Global Look Press

По словам Мадьяра, соглашение стало итогом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между двумя странами при участии политических организаций закарпатских венгров и церкви. Украинское правительство, как подчеркнул венгерский премьер, обязалось в ближайшее время закрепить согласованные меры в своём национальном законодательстве, а также отразить эти обязательства в плане действий, принятом Украиной в рамках евроинтеграции.

В случае выполнения этих условий Будапешт даст согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Однако Мадьяр уточнил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренный формат переговоров.

Если Киеву удастся закрыть все 33 главы переговорного досье в течение 10 или даже 15 лет, то Венгрия проведёт по этому вопросу общенациональный референдум, результаты которого будут иметь обязательную юридическую силу.