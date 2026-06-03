Мадьяр рассказал, как ему удалось «прогнуть» Зеленского

Венгрия и Украина достигли принципиального соглашения по вопросу восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатской области. Как сообщил новый премьер-министр Венгрии Петер, документ носит всеобъемлющий характер и расширяет языковые, образовательные, культурные и политические права сотен тысяч этнических венгров, проживающих на украинской территории. Об этом передаёт ТАСС.

По словам Мадьяра, соглашение стало итогом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между двумя странами при участии политических организаций закарпатских венгров и церкви. Украинское правительство, как подчеркнул венгерский премьер, обязалось в ближайшее время закрепить согласованные меры в своём национальном законодательстве, а также отразить эти обязательства в плане действий, принятом Украиной в рамках евроинтеграции.

В случае выполнения этих условий Будапешт даст согласие на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Однако Мадьяр уточнил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает ускоренный формат переговоров.

Если Киеву удастся закрыть все 33 главы переговорного досье в течение 10 или даже 15 лет, то Венгрия проведёт по этому вопросу общенациональный референдум, результаты которого будут иметь обязательную юридическую силу.