Умер бывший глава МИ-6 Алекс Янгер

Бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер скончался в Бостоне (США) на 63-м году жизни, пишет пресс-служба канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера на официальном сайте.

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В ведомстве отметили, что глава кабмина отреагировал на смерть бывшего высокопоставленного разведчика, выразил ему свое уважение.

Глава кабмина подчеркнул, что его опечалила смерть Янгера. Он добавил, что бывший разведчик вел образцовую жизнь, сделал блестящую карьеру.

«Многие министры, коллеги, друзья и члены семьи будут помнить его за безграничную преданность общественной жизни Великобритании и защите нашей страны»,— заметил Стармер.

Александр Уильям Янгер родился в Лондоне 4 июля 1963 года в семье Николаса и Мэри (Эдж) Янгер.

Учился в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, где изучал экономику и информатику, затем прошел обучение в Сандхерсте, британской академии подготовки офицеров.

В 1986 году поступил на службу в Королевский шотландский полк, позже перевелся в Шотландскую гвардию и получил звание капитана.

В 1991 году Янгер присоединился к MИ-6, выполнял разведывательные задания в Европе, на Ближнем Востоке. В 2001 году руководил заграничным представительством MИ-6 в Афганистане.

В 2009 году был назначен главой контртеррористического управления МИ-6, в 2012 году отвечал за обеспечение безопасности во время Олимпиады в Лондоне. В 2014 году сменил на посту директора МИ-6 Джона Сойерса, в 2019 был посвящен в рыцари, в 2020 ушел в отставку.

«Мы, безусловно, нарушаем правила. Но мы не нарушаем закон», — заявил Янгер в 2017 году, критикуя то, как британцы представляют себе разведчиков.

По его словам, настоящие британские разведчики руководствуются ценностями либеральной демократии, а не «лицензией на убийство». Он добавил, что ведомство состоит из «обычных людей, совершающих экстраординарные поступки».

На пенсии неоднократно выступал с лекциями и давал интервью британским СМИ.

Причиной смерти бывшего разведчика стал рак.