Зеленский пожаловался на бедственное положение Украины

Владимир Зеленский посетовал, что США утратили интерес к Украине на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, украинский лидер сделал ряд заявлений по текущей повестке в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

«К сожалению, мы находимся сегодня не в фокусе. Иран — это вопрос номер один для Соединенных Штатов, а затем идет вопрос Украины», — пожаловался Зеленский.

Политик отметил, что Киев занял свое место в очереди и с нетерпением ждет, когда американские переговорщики займутся украинским вопросом.

Ранее сообщалось, что просьбы Зеленского, обращенные к западным партнерам, становятся все более жалобными.