Глава ВОЗ призвал страны отменить ограничения на поездки на фоне эпидемии Эболы в ДРК

Государствам необходимо снять ограничения на передвижения, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с ДРК из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки, 27 мая. В тот же день газета New York Times сообщила, что США планируют отправлять своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако 29-го числа верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию страны.

"Общие ограничения на поездки, введенные некоторыми странами, подрывают цепочки поставок и усложняют борьбу (с Эболой. – Прим. ред.). Мы просим страны, которые ввели такие ограничения, снять их", – сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Вместо этого он рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границ для предотвращения распространения вируса.

Первые сообщения о новых случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. По данным Роспотребнадзора, вирус не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.