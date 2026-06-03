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Глава ВОЗ призвал страны отменить ограничения на поездки на фоне эпидемии Эболы в ДРК

Москва24

Государствам необходимо снять ограничения на передвижения, введенные в связи с эпидемией Эболы в Демократической Республике Конго, поскольку такие меры мешают эффективной помощи пострадавшим. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал страны отменить ограничения на поездки на фоне эпидемии Эболы в ДРК
© Москва24

Минздрав Уганды объявил о закрытии границы с ДРК из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением лихорадки, 27 мая. В тот же день газета New York Times сообщила, что США планируют отправлять своих граждан, инфицированных Эболой, на лечение в Кению. Однако 29-го числа верховный суд Кении временно запретил въезд зараженных лиц на территорию страны.

"Общие ограничения на поездки, введенные некоторыми странами, подрывают цепочки поставок и усложняют борьбу (с Эболой. – Прим. ред.). Мы просим страны, которые ввели такие ограничения, снять их", – сказал Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Вместо этого он рекомендовал проводить досмотр пассажиров при выходе из аэропортов и пересечении границ для предотвращения распространения вируса.

Первые сообщения о новых случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Уточнялось, что усилиям по борьбе со вспышкой заболевания на востоке ДРК препятствуют продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. По данным Роспотребнадзора, вирус не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.