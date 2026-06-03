Гарри набросился на принца Уильяма с обвинениями

Принц Гарри не получил приглашение на свадьбу своего кузена Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, которая состоится 6 июня, вовсе не из-за принцессы Анны. Оказывается, среди гостей не пожелал видеть брата принц Уильям.

Питер Филлипс, сын принцессы Анны, не общался с Гарри в течение последних нескольких лет, что привело к естественному охлаждению отношений, рассказала журналист Эмили Нэш изданию Page Six. Королевский эксперт отметила, что Филлипс очень близок с Уильямом и всегда был ему предан. Он стал для будущего короля надежным советчиком и поддержкой.

Поэтому решение не приглашать Гарри выглядит разумным шагом, который позволит избежать того, чтобы семейные конфликты, связанные с мемуарами Гарри "Запасной" и сериалом Netflix, снятым вместе с Меган Маркл, затмили само торжество.

Однако сам сбежавший в США принц уверен, что дело не в его репутации, а в желании Уильяма насолить ему.

"Это правда, что за последние несколько лет они отдалились друг от друга. Но Гарри абсолютно уверен, что именно Уильям является причиной того, что Питер стал относиться к нему так холодно", — рассказал источник близкий к герцогу Сассекскому.

По словам инсайдера, Гарри считает, что влияние его старшего брата сыграло ключевую роль в решении не приглашать его на семейное торжество.