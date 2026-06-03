Влияние Карла III на Трампа в вопросе Украины оценили

Президенту США Дональду Трампу нравится фигура британского короля Карла III, однако его визит в Вашингтон в апреле этого года не смог изменить отношение главы Белого дома к украинскому кризису. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил директор Института Европы Российской академии наук (РАН) Алексей Громыко в беседе с «Лентой.ру».

«Трампу нравится институт британской монархии, он, как ни странно для американского президента, питает к ней симпатии. Это его стиль — там где власть, деньги, привилегии, голубая кровь, Трамп греется в их лучах. А то, что королевский дом до сих пор играет важную роль во внешней, да и во внутренней политике Британии, в поддержании ее реноме, это факт», — подчеркнул ученый.

Громыко отметил, что британская сторона считает визит монарха в США «очень успешным», но, по словам эксперта, «великой политики здесь нет».

30 апреля газета The Financial Times (FT) сообщила, что Карл III тонко упрекнул Трампа в ходе своего выступления в Конгрессе США. В частности, авторы материала отметили, что его речь отражала опасения европейцев по поводу того, что США могут выйти из-под контроля и отвернуться от своих традиционных союзников. Монарх подчеркнул важность НАТО и поддержки Украины, которые были поставлены под сомнение Трампом.