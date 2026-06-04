В ФРГ призвали к отставке главы МИД после провала на выборах в СБ ООН

Зампредседателя партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Михаэль Людерс считает, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль должен подать в отставку после провала Германии на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Чемпион в деле отстаивания морали должен занять место наблюдателя в мировой политике. Это, собственно говоря, основание для отставки министра иностранных дел", - заявил замглавы BSW в интервью медиагруппе Funke. "Что за звонкая пощечина мирового сообщества канцлеру иностранных дел (имеется в виду канцлер ФРГ Фридрих Мерц - прим. ТАСС)", - отметил он. По его мнению, провал Германии является следствием неоднозначных заявлений Мерца по Ирану и "безответственной ближневосточной политики" властей ФРГ. "Федеральное правительство, проводя одностороннюю внешнюю политику, дискредитировало нас в мире", - констатировал Людерс.

3 июня Генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности, ими стали Австрия, Зимбабве, Киргизия, Португалия, Тринидад и Тобаго. Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго получили места без конкуренции в своих региональных группах, в свою очередь Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за места от западноевропейской группы. Киргизия избрана непостоянным членом Совбеза впервые в своей истории.

Германия набрала всего 104 голоса. Для получения необходимого большинства в две трети голосов требовалось 127 мандатов. Для Мерца и Вадефуля этот провал означает тяжелый удар по амбициям позиционировать Германию как важного игрока на международной арене. Глава МИД ФРГ провел в Нью-Йорке около недели, пытаясь лично переубедить сомневающиеся страны и избежать провала, однако сделать этого не удалось.