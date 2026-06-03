Рубио высказал надежду на хорошие новости по украинскому урегулированию

По данным портала "АИФ", глава американской дипломатии Марко Рубио выразил надежду на улучшение ситуации с украинским урегулированием в текущем году. Свои комментарии он дал в ходе заседания комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США.

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«Надеюсь, этот год принесет новости получше», — отметил Рубио, отвечая на вопросы о перспективах разрешения конфликта на Украине.

При этом госсекретарь подчеркнул, что в настоящий момент у него нет новых заявлений по данной теме. По словам Рубио, США готовы принять любое позитивное участие, способствующее завершению конфликта.

Он также заявил, что Вашингтон по-прежнему придерживается мнения, будто дипломатический путь является единственным возможным способом урегулирования, поскольку, по его мнению, у конфликта нет военного решения.