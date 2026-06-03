В США сделали резонансное заявление о Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио раскрыл детали дипломатической работы американской администрации в Арктическом регионе, заявив, что Вашингтон ведет успешные переговоры с Данией и Гренландией.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, глава американской дипломатии пояснил, что предметом обсуждения является использование стратегического положения острова для целей коллективной обороны и, в частности, для развертывания элементов противоракетной обороны. По словам Рубио, эти переговоры являются ключевыми для безопасности всех заинтересованных сторон, и на данный момент Соединенные Штаты находятся в хорошем положении, хотя он воздержался от публичного раскрытия деталей, чтобы не подорвать ход диалога.

Заявление госсекретаря прозвучало на фоне систематических усилий Вашингтона по укреплению своего влияния на крупнейший остров в мире. Еще 31 января американская администрация официально объявила о начале переговоров, касающихся дальнейшей принадлежности Гренландии, выразив надежду на заключение «хорошей сделки» как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, на данный момент уже довольно многое удалось согласовать с партнерами. История притязаний США на Гренландию насчитывает не один год: ранее предлагалось выкупить остров, а в марте 2025 года представители нынешнего американского руководства выражали уверенность в возможности его аннексии, что вызывало напряженность в отношениях с Копенгагеном.

В настоящее время Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории, и любое изменение ее статуса требует сложных юридических и политических процедур. Но у США есть и формально-юридический козырь: еще в 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с этим документом Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии, что уже давно используется как основа для военного присутствия.

Комментарий Рубио свидетельствует о том, что нынешняя администрация намерена не просто сохранить, но и значительно расширить военно-техническое сотрудничество с Нууком, сделав ставку на противоракетную оборону как ключевое направление партнерства.