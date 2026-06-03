Рубио сделал неожиданное заявление о Трампе

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в защиту президента Дональда Трампа, заявив, что глава государства работает практически без отдыха и обладает высоким уровнем энергии.

Во время слушаний в комитете Палаты представителей Рубио прокомментировал обсуждение видеозаписей, на которых Трамп ненадолго закрывал глаза или подолгу моргал. По словам главы Госдепартамента, подобные вопросы являются «смехотворными и абсурдными».

«Нынешний президент буквально не спит: он работает днями и ночами, долгими часами, каждый день», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что никогда не видел, чтобы Трамп засыпал во время встреч или рабочих мероприятий. Он также отметил, что американский лидер продолжает работать даже во время международных перелетов.

По словам Рубио, рабочий график президента можно назвать «нечеловеческим». Он добавил, что у Трампа «огромное количество энергии» и нет признаков когнитивных нарушений.