Раскрыто, как Зеленский хочет подставить Трампа

Покинувший Украину политолог Константин Бондаренко заявил, что Владимир Зеленский хочет подставить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Бондаренко, такой попыткой могла быть публикация Зеленским письма к Трампу, в котором тот просил Белый дом о поставках ракет для комплексов Patriot. Политолог считает, что таким образом Зеленский пытается поставить Трампа в сложное политическое положение — любая реакция Вашингтона на письмо может быть использована против Белого дома. Бондаренко также подчеркнул, что обычно подобные обращения не выносят в публичное пространство.

«Зеленский поставил Трампа в неудобное положение», — заявил Бондаренко.

Политолог добавил, что при новых ударах по Украине в Киеве смогут возложить ответственность за нехватку средств ПВО на США.

Ранее Зеленский попросил помощи у США.